ESCLUSIVA TMW - Trapani, Calori: "Macché dimissioni, voglio vincere la sfida"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Calori resta a Trapani, nessuna frizione con la società. Nessuna intenzione di mollare e soprattutto mai alcuna divergenza con il club in sede di mercato. A tal proposito attraverso TuttoMercatoWeb.com il tecnico granata spegne le voci fantasiose che lo riguardano: "Non so da dove vengano fuori certe cose, io con la società sto lavorando in sintonia. Questa è una sfida che mi affascina e voglio vincere". Caso chiuso, il ds Salvatori pensa al mercato e Calori cerca l'impresa sulla panchina granata. Il Trapani va avanti, a caccia della scalata...