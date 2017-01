ESCLUSIVA TMW - Trapani, Figliomeni resta in cadetteria

© foto di Federico Gaetano

Sembrava essere in dirittura d'arrivo lo scambio tra Trapani e Juve Stabia che avrebbe riportato in terra sicula l'attaccante Adriano Montalto mentre i campani avrebbe acquisito il difensore classe '87 Giuseppe Figliomeni. Quest'ultimo, stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, avrebbe però rifiutato il passaggio in Lega Pro e dunque in questa finestra di calciomercato resterà in serie cadetta anche se dovesse lasciare il Trapani.