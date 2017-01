ESCLUSIVA TMW - Trapani, in arrivo i documenti di Jallow. Le ultime sul mercato

© foto di Alessio Alaimo

Trapani al lavoro sul mercato. In arrivo Lamin Jallow del Chievo Verona, scambio di documenti tra le società che verrà effettuato in giornata e giocatore atteso stasera in Sicilia. Domani visite mediche e firma sul contratto che legherà il giocatore ai granata con la formula del prestito. Trapani che intanto continua a lavorare per Ricardo Bagadur attualmente al Benevento. Salvatori e Di Somma in contatto per provare a sbloccare la trattativa. I granata spingono, oggi può essere una giornata importante. In uscita sempre il portiere Simone Farelli, alle prese con qualche richiesta in Lega Pro ancora tutta da approfondire. Ore calde in casa granata, tra campo e mercato...