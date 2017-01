ESCLUSIVA TMW - Trapani, in arrivo Pigliacelli dal Pescara

© foto di Federico Gaetano

Il Trapani ha trovato il suo portiere. È Mirko Pigliacelli, che arriva in prestito dal Pescara. Operazione in via di definizione, così come Bertoncini dal Frosinone. In uscita invece Ferretti alla Feralpi Salò: domani incontro per chiudere. Machin al Lugano e Casasola andrà in Spagna. E intanto ecco Pigliacelli, che riparte da Trapani...