ESCLUSIVA TMW - Trapani, in dirittura d'arrivo Ferretti alla FeralpiSalò

© foto di Carlo Foschi

Trapani al lavoro sul mercato. In dirittura d'arrivo la cessione alla Feralpi Salò di Ferretti a titolo a definitivo. Operazione ai dettagli, contatti positivi nelle ultime ore. Ferretti verso l'addio ai granata. E in serata sono attesi i documenti per l'arrivo di Pigliacelli dal Pescara in prestito. Il ds Salvatori al lavoro, il Trapani si muove...