ESCLUSIVA TMW - Trapani, l'agente di Pigliacelli: "Grandi partite, salvezza possibile"

© foto di Federico De Luca

Tra gli assistiti di Danilo Caravello nello scorso weekend si è messo particolarmente in evidenza il portiere Mirko Pigliacelli che è stato uno dei protagonisti nella vittoria ottenuta dal Trapani sul campo della Pro Vercelli. "All'inizio di questa sessione di mercato, quando ho trasferito Pigliacelli in prestito dal Pescara al Trapani, ho subito avuto la netta sensazione di aver fatto la cosa più giusta perché, a discapito della precaria situazione in classifica della squadra, ero e resto convinto che quella di Trapani per Mirko fosse la soluzione migliore per fargli avere la continuità di impiego che a Pescara non gli hanno purtroppo consentito di avere", dice Caravello a TuttoMercatoWeb. "Se il Trapani può salvarsi? Le prestazioni di Mirko, insieme a quelle dei compagni di squadra, hanno già portato sei punti in due partite per cui è il campo che sta parlando per i granata portando le risposte più giuste ed è un netto segnale che Mirko e la squadra credono fortemente nell'obiettivo. La vittoria e la grande prestazione di Mirko a Vercelli hanno avuto un sapore particolare per lui perché, in primis, si trattava di uno scontro diretto ed era una partita che valeva sei punti e non tre, ed inoltre perché la Pro era la sua ex squadra dove lo scorso anno si è trovato benissimo e con le sue grandi prestazioni aveva contribuito ad una salvezza importante lasciando un bel ricordo in tutta la dirigenza e nei compagni di squadra. Il futuro? Parlare oggi di mercato mi sembra abbastanza prematuro anche se sono convinto che le sue prestazioni, come lo scorso anno, attireranno l'attenzione di club di categoria superiore e sinceramente dopo tanta Serie B il miglior augurio ed auspicio professionale che mi sento di rivolgere a Mirko - conclude Caravello - è proprio quello di poter arrivare nel più breve tempo possibile dove merita di stare cioè in Serie A."