ESCLUSIVA TMW - Trapani, Machin al Lugano. Le ultime sul mercato

© foto di Federico Gaetano

Jose Machin saluta Trapani. Il centrocampista vola al Lugano, operazione definita. Tutto come previsto. Machin vola in Svizzera, a caccia di una nuova esperienza e continuità. Il Trapani si muove anche per altre operazioni: in uscita dopo l'addio di Scozzarella per meno di 200.000 euro, oltre Farelli ci potrebbe essere Petkovic di fronte ad una buona offerta (piace a Genoa, Bari e in Cina). Il pragmatismo di Salvatori e l'esperienza di Calori per tentare l'impresa, il Trapani ci crede...