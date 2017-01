ESCLUSIVA TMW - Trapani, preso Maracchi: domani visite e firma

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Un nuovo centrocampista per il Trapani. Il ds Salvatori si muove e ingaggia Federico Maracchi, che arriva dalla Feralpi Salò. Trasferimento a titolo definitivo, domani visite mediche a Roma e firma sul contratto che lo legherà ai granata per due anni e mezzo. L'arrivo a Trapani è previsto per il pomeriggio. Dopo il colpo Fausto Rossi un altro rinforzo per il Trapani...