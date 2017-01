ESCLUSIVA TMW - Trapani, richiesta dall'Asteras Tripolis per Casasola

© foto di Federico Gaetano

Richieste in serie per il talento argentino Thiago Casasola attualmente in forza al Trapani. Sono arrivate, infatti, delle proposte dalla serie cadetta e dalla Grecia con l'Astersa Tripolis in assoluta pole position. Tuttavia la volontà del ragazzo, perlomeno attualmente, sarebbe quella di proseguire la sua esperienza in Sicilia.