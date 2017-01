ESCLUSIVA TMW - Trapani, su Figliomeni si alza il pressing di Juve Stabia e Matera

© foto di Federico Gaetano

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'interesse di Juve Stabia e Cremonese per Giuseppe Figliomeni, difensore classe '87 del Trapani. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb però anche un'altra big di Lega Pro come il Matera sta pensando al giocatore per rinforzare la propria difesa in vista della seconda parte di stagione.