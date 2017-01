ESCLUSIVA TMW - V. Entella, sfida per Otin. Ci pensano Lucchese e Carrarese

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come scritto nei giorni scorsi l'attaccante Hector Otin Lafuente lascerà la Reggiana, dove ha trovato pochissimo spazio nella prima parte di stagione, per tornare alla Virtus Entella proprietaria del cartellino e poi essere nuovamente girato in prestito in Lega Pro. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l'esterno offensivo classe '96 piace in particolare a due società toscane come Lucchese e Carrarese che hanno sondato il terreno nei giorni scorsi. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane con i liguri che vogliono trovare la miglior sistemazione possibile al giovane spagnolo per farlo crescere e maturare.