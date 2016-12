ESCLUSIVA TMW - V.Entella, l'agente di Cutolo: "Ci guardiamo intorno"

Aniello Cutolo e la Virtus Entella. Futuro da scrivere. Scelta tecnica da parte del club di non convocarlo. "Una scelta che rispettiamo", dice l'agente Paolo Palermo a TuttoMercatoWeb. "Il ragazzo - continua Palermo - sta bene, è in forma. Giusto quindi che ci guardiamo intorno per il mercato di gennaio, Aniello tra l'altro è a scadenza. A giorni incontrerò la società e valuteremo cosa fare". Gennaio si avvicina, Cutolo protagonista del mercato...