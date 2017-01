ESCLUSIVA TMW - Verona, idea Schiavi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' oramai ai titoli di coda l'avventura di Raffaele Schiavi (30) alla Salernitana. Il centrale difensivo di Cava piace in B e a molti top club di Lega Pro ma, di recente, anche il Verona si sarebbe inserito in questa nutrita rosa per assicurarsi le sue prestazioni, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Concorrenza spietata, quindi, per il difensore, al passo d'addio con i granata.