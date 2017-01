ESCLUSIVA TMW - Vicenza, in corso la firma di Gucher. Contratto fino al 2019

© foto di Federico Gaetano

E' arrivata al termine la trattativa per l'approdo al Vicenza di Robert Gucher. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com il centrocampista austriaco sta firmando in questi minuti, alla presenza degli agenti Paolo Paloni e Max Hagmayer, il suo contratto come nuovo giocatore biancorosso. Per l'oramai ex Frosinone sta firmando un accordo fino al 2019.