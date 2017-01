ESCLUSIVA TMW - Vicenza, incontro concluso per Gucher: la situazione

© foto di Federico Gaetano

Giornata decisiva per il futuro di Roberto Gucher. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nelle scorse ore c'è stato un incontro fra l'agente del calciatore austriaco e la dirigenza del Vicenza. Un incontro, questo, dall'esito positivo che però per trasformarsi in vera e propria fumata bianca necessità del via libera del Frosinone. Ok che potrebbe arrivare già nella serata di oggi dopo il contatto previsto fra l'entourage del centrocampista e la dirigenza frusinate. Sembra, invece, quasi del tutto tramontata la pista Avellino.