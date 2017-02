ESCLUSIVA TMW - Vicenza, le ultime su Chamakh. Bisoli spinge per Bianchi

© foto di Richard Pelham

Vicenza al lavoro sul mercato. Confermato l'appuntamento per domani con l'entourage di Marouane Chamakh e probabilmente anche con lo stesso calciatore. Chamakh ha voglia di ripartire dopo la parentesi negativa al Cardiff dove la società lo ha estromesso dal progetto per i costi e per ragioni fisiche. L'attaccante aveva un contratto da 500.000 sterline fino al termine della stagione, motivo per cui appare poco percorribile la pista Vicenza. Vicenza che comunque ha ancora delle perplessità sul calciatore. Il nome più caldo invece è quello di Rolando Bianchi, appoggiato dal tecnico Pierpaolo Bisoli che spinge per la soluzione italiana. Il Vicenza si muove, tra Chamakh e Bianchi...