ESCLUSIVA TMW - Vicenza, ottimismo per Chamakh: nuovo contatto in mattinata

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Richard Pelham

Il Vicenza insiste per Marouane Chamakh (33), attaccante marocchino ex Arsenal e Bordeaux attualmente svincolato. Secondo quanto raccolto da TMW, ieri c’è stata la cena tra il presidente Pastorelli, il calciatore e il suo entourage. Filtrano sensazioni positive: in mattinata ci sarà un aggiornamento fra le parti.