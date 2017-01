ESCLUSIVA TMW - Vicenza, rinforzo in attacco: preso Ebagua

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Vicenza si muove sul mercato. Preso l'attaccante Giulio Ebagua in prestito dalla Pro Vercelli. Operazione in via di definizione, Ebagua ad un passo dal ritorno in biancorosso. I primi giorni della prossima settimana quelli giusti per mettere tutto nero su bianco. Pastorelli rinforza la sua squadra, ecco Ebagua per l'attacco di Bisoli...