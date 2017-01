ESCLUSIVA TMW - Vicenza, SPAL e Salernitana sul francese Lamine Ba

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ennesimo gioiello in fuga dal PSG, per questioni contrattuali e di opportunità. Lamine Ba, centrale di difesa classe 97 del PSG ma in scadenza a giugno prossimo coi parigini, ha infatti diverse proposte dall'Italia, dove Vicenza, SPAL e Salernitana hanno pensato a lui. In estate anche il Liverpool aveva pensato a lui, incontrando però il netto rifiuto dei capitolini a cederlo.