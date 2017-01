ESCLUSIVA TMW - Virtus Entella, Iacoponi idea per la Ternana

Simone Iacoponi esperto difensore dell'Entella piace a vari club, sia in B che in Lega Pro. Potrebbe essere un'idea della Ternana: soprattutto se dovesse esserci la partenza di Zanon (che trova il gradimento proprio all'Entella) potrebbe andare in porto questo trasferimento. A Iacoponi comunque pensano anche importanti squadre di Lega Pro come Alessandria e Livorno.