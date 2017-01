ESCLUSIVA TMW - Zavaglia: "Io ds del Latina? Solo chiacchiere"

© foto di Image Sport

Tra le ipotesi per il ruolo di ds del Latina è emersa anche la candidatura di Franco Zavaglia, agente e grande esperto di mercato. "Per ora solo chiacchiere - dice a Tuttomercatoweb.com - se semmai dovesse esserci qualcosa non come ds. Consulente? Non credo che sia una qualifica che mi si addice. Staremo a vedere".