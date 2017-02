Il difensore del Frosinone Riccardo Fiamozzi ha parlato ai microfoni di Kick Off del proprio futuro facendo intendere che in caso di promozione il club ciociaro avrà l'obbligo di riscattare il suo cartellino: “Il prossimo anno voglio tornare a giocare in Serie A e se dovessimo essere promossi allora vorrà dire che giocherò con la maglia gialloazzurra in massima serie”.