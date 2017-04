FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Pro Vercelli e Salernitana che crescita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In una Serie B che, per quanto riguarda la vetta e la zona play off, viaggia su ritmi più bassi rispetto a un anno fa (gli attuale 67 punti della SPAL capolista dodici mesi fa sarebbero valsi il terzo posto) la squadra che fa segnare il miglior differenziali di punti resta sempre la Salernitana con un ottimo + 13 punti. Alle spalle dei campani c'è una Pro Vercelli in salute che vede all'orizzonte la salvezza dall'altro dei 45 punti conquistati finora, ben 5 in più della passata stagione. Leggermente meglio anche il Perugia che, nonostante il pari interno contro l'Ascoli, fa segnare un +2. Con l'Avellino unica squadra ad aver totalizzato gli stessi punti di un anno fa andiamo a vedere chi sta facendo peggio. In vetta c'è sempre il Trapani che nonostante la rimonta iniziata nel girone di ritorno fa segnare un -21 in classifica passando così dai play off di un anno fa a navigare appena sopra la linea di galleggiamento quest'anno. Seguono Cesena e Brescia, entrambe a -13, seguite poi dalla Ternana (-8) e dallo Spezia (-7).

CLASSIFICA

SPAL 67**

Hellas Verona 62*

Frosinone 62*

Benevento 54**

Cittadella 54**

Perugia 53 (+2)

Spezia 51 (-7)

Virtus Entella 51 (-6)

Carpi 51*

Bari 50 (-10)

Novara 50 (-7)

Salernitana 49 (+13)

Pro Vercelli 45 (+5)

Avellino 44 (0)

Cesena 42 (-13)

Ascoli 40 (-2)

Trapani 38 (-21)

Brescia 38 (-13)

Vicenza 37 (-4)

Ternana 36 (-8)

Pisa 32**

Latina 31

* lo scorso anno in Serie A

** lo scorso anno in Lega Pro