FOCUS TMW - Serie B, 24^ giornata: la Top11 della giornata

Forte del Perugia

Diventa sempre più avvincente la lotta per il vertice nel campionato di Serie B. Nell’anticipo del venerdì, Verona e Benevento si sono divise la posta in palio dando vita ad un match spettacolare. Ne ha così approfittato il Frosinone che ha espugnato il “Francioni” di Latina. Frena la Spal, fermata sul pari dall'Ascoli. Vincono Perugia e Bari, rispettivamente contro Brescia e Perugia mentre lo Spezia ha superato con merito la Ternana. Sono terminate in parità Salernitana-Novara, Cittadella-Pro Vercelli e Pisa-Entella. Nei posticipi di domenica e lunedì si sono registrate le vittorie del Cesena sul Carpi e il pareggio a reti bianche tra Trapani ed Avellino.

Nell'ultimo turno di campionato sono stati siglati 22 gol, con 3 vittorie interne, 6 pareggi e 2 vittorie esterne. Di seguito la Top 11 della settimana secondo TuttoMercatoWeb.

PORTIERE

Ivan Lanni (Ascoli): mostruoso e decisivo, compie un vero miracolo su Mora evitando il ko con la Spal.

DIFENSORI

Lorenzo Del Prete (Perugia): tra i protagonisti del successo sul Brescia, mette lo zampino in occasione del gol decisivo.

Fabio Lucioni (Benevento): si conferma in un momento strepitoso di forma siglando un gol pesantissimo al “Bentegodi”.

Raffaele Schiavi (Salernitana): dopo un mese difficile per le tante voci di mercato, risponde sul campo con una prestazione maiuscola.

Joel Baraye (Entella): prestazione superlativa nonostante un finale in cui si registra un calo fisiologico.

CENTROCAMPISTI

Damjan Djokovic (Spezia): apre le marcatura con un’incornata degna di un grande attaccante.

Romulo (Verona): nel finale trasforma con lucidità il rigore che permette ai suoi di evitare un pesante ko.

Cristian Galano (Bari): nel finale di partita regala il successo alla sua squadra.

ATTACCANTI

Amato Ciciretti (Benevento): ennesima prestazione maestosa dell’esterno sannita che mette in difficoltà la difesa del Verona.

Francesco Forte (Perugia): mette a segno una pesantissima doppietta a pochi giorni dal suo arrivo in serie cadetta.

Diego Fabbrini (Spezia): sembra essere già entrato nei meccanismi della squadra ligure, offre una prestazione completa.