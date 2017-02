Forte si conferma anche da Lucca. Perugia ha trovato il suo bomber

Il centravanti Francesco Forte non sembra aver risentito minimamente del cambio di categoria e squadra avvenuto in questo gennaio. Dopo le 15 reti in 21 presenze con la maglia della Lucchese infatti il calciatore classe '93 a Perugia sta dimostrando di aver raggiunto la maturità completa non facendo rimpiangere quel Samuel Di Carmine costretto ai box per infortunio. Dopo la rete all'esordio con la maglia del Perugia nel 3-3contro il Cesena il ragazzo scuola Inter è rimasto a secco contro il Bari, ma si è rifatto nell'ultimo turno con una doppietta che ha permesso alla squadra di Bucchi di stendere il Brescia e conquistare una vittoria preziosa in chiave play off.

Un rendimento importante, che in pochi si attendevano, e che fa felice anche l'Inter con cui l'attaccante ha firmato un rinnovo fino al 2020 mandandolo poi a farsi le ossa in Serie B in un'ottica di crescita e valorizzazione dei propri giovani. Se continuerà di questo passo il Perugia potrà continuare a scalare la classifica e le posizioni e l'Inter si ritroverà in casa un talento da far fruttare o riportandolo a casa o facendolo ancora crescere in prestito in Serie A, magari proprio nella piazza umbra se riuscirà a conquistare la promozione.