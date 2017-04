Frosinone, Ciociaria Oggi: “Marino studia le mosse per tornare alla vittoria”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo posto in Serie B e una promozione da conquistare. Questa la situazione in casa Frosinone che, però, non riesce a vincere dal 26 marzo. La formazione di Pasquale Marino è reduce da tre 1-1 di fila, con la gara di lunedì contro il Novara da preparare. “Il Frosinone studia le mosse per tornare alla vittoria” è, intanto, il titolo che Ciociaria Oggi propone in prima pagina in merito alla formazione del tecnico nato a Marsala.