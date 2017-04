Frosinone, Ciofani: "Sconfitta pesante ma il sogno è ancora possibile"

Fonte: tuttofrosinone.com

Al termine della sfida tra Frosinone e Novara ha parlato l'attaccante canarino Daniel Ciofani. Queste le sue parole:"Quanto pesa la sconfitta? Pesa sotto l'aspetto della classifica perché ora il Verona ci ha raggiunto,ma anche sotto l'aspetto mentale poichè perdere in casa non fa mai piacere. Era importante tornare alla vittoria dopo un periodo in cui c'erano state le prestazioni ma non le vittorie. Ora tocca rimboccarci le maniche e pensare che mancano ancora sei partite al termine della stagione. Il margine di errore si è ora ridotto ma il campionato non è ancora finito. Il sogno è ancora alla nostra portata. Cosa non ha funzionato? Voglio rivedere la partita, dal campo ho avuto la sensazione che eravamo riusciti a rimetterla in piedi. Il gol del 3-1 probabilmente ci ha tagliato le gambe ma noi fino al 95' abbiamo creduto di riprenderla. Calo fisico? E' il risultato che a volte fa percepire un calo fisico. Se il gol del 2-1 l'avessimo fatto noi probabilmente le forze si sarebbero triplicate invece quando si deve recuperare diventa sempre difficile. A livello fisico abbiamo spinto fino alla fine, queste sono gare che si decidono soprattutto a livello mentale".