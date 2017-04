Frosinone, differenziato per Volpe e Matteo Ciofani

Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che si avvicinano alla sfida interna di lunedì contro il Novara. I ragazzi si sono ritrovati nel primo pomeriggio a Ferentino dove hanno svolto una seduta tecnico tattica. Differenziato per Volpe e Matteo Ciofani, lavoro regolare per il resto del gruppo. Domani alle 10:00 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino, alle 12:00 si terrà invece la conferenza stampa pre gara di mister Marino.