Frosinone, Dionisi: "Una vittoria che vale doppio, piedi per terra"

© foto di Federico Gaetano

Soddisfazione per il match-winner del Frosinone Federico Dionisi dopo l'importante vittoria all'ultimo respiro contro il Benevento, così l'attaccante dei ciociari ai microfoni di Sky Sport. "Oggi era una partita importante visto la portata del Benevento, una vittoria che vale doppio. Siamo contenti per aver regalato questa grande gioia ai tifosi. Piedi per terra e bisogna ancora pedalare tanto. Io e Ciofani siamo soltanto il coronamento del gioco di squadra, c'è tanto lavoro dietro per costruire tutto ciò. Se la finalizzazione viene da noi ben venga, se viene da altri l'importante è mettersi a disposizione di tutti. Gol in fuorigioco? Me lo prendo, è capitato tante volte contro anche a noi. Diciamo che può succedere l'errore arbitrale ma noi siamo contenti. Sicuramente la Serie A è il sogno di tutti i calciatori, è giusto che io sia rimasto a Frosinone e se dovessi rigiocare in massima serie lo vorrei fare con questa maglia".