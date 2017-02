Frosinone, intervento riuscito per Brighenti: quattro mesi di stop

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone Calcio comunica che Nicolò Brighenti è stato operato dal Professor Castagna presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, resosi necessario per stabilizzare la spalla sinistra del difensore giallazzurro, è perfettamente riuscito. Brighenti dovrà ora osservare un periodo di riposo assoluto al termine del quale inizierà il percorso riabilitativo. I tempi per la ripresa agonistica sono stimati in 4 mesi.