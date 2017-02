Frosinone, Maiello: "A Latina grande gioia, ma ora testa al Carpi"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa di presentazione in casa Frosinone, dove oggi in conferenza stampa è stato il turno di Raffaele Maiello: "Spero di giocare con continuità, dando il 100% in allenamento. La partita di sabato è complicata. La Serie B è un campionato molto competitivo, a Latina è arrivata una gioia fantastica ma ora pensiamo solo al Carpi.

Personalmente, mi sono ambientato bene in un gruppo fantastico: qui c'è tanto entusiasmo e mi trovo davvero bene".