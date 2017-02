Frosinone, Maiello: "Bello vincere il derby ma ora dobbiamo battere il Carpi"

© foto di Federico Gaetano

Intervista a Raffaele Maiello sulle pagine di Ciociaria Oggi. Il giocatore arrivato dal Napoli via Empoli ha raccontato i suoi primi giorni in Ciociaria: "Vincere il derby contro il Latina è stato molto bello ma adesso dobbiamo battere il Carpi. Il mio obiettivo personale è dare il massimo per raggiungere i traguardi fissati dalla società Qui ho trovato un ottimo ambiente e un gruppo importante".