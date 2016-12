Frosinone, Marino: "Campioni d'inverno? Conta solo la classifica finale"

© foto di Federico Gaetano

Pasquale Marino, tecnico del Frosinone, ha analizzato in conferenza stampa l'ultimo match del 2016 contro la Pro Vercelli di domani (fonte TuttoFrosinone.com): "Indisponibili? Ariaudo squalificato e Preti non è a disposizione. Serie A? Non sono uscito allo scoperto, spero che in serie A ci vada il Frosinone. Noi dobbiamo dare sempre il massimo in campo a partire da domani sera. Il clima di festa che ci circonda ci fa piacere ma non ci deve influenzare, domani dovremmo essere bravi a leggere le situazioni tecnico tattiche di gioco, i dettagli contano sempre. Titolo di campione d'inverno? E' semplicemente una statistica. Contano i punti e quelli di domani sono importanti, ci darebbero continuità. Sicuramente giocando una grande gare aumentano le possibilità di vittoria, sopratutto per la qualità che abbiamo. Russo? E' una delle opzioni, l'altra è quella di giocare con una linea a quattro. Pro Vercelli? Bene o male ormai abbiamo affrontato quasi tutte le squadre e quasi tutti i sistemi di gioco quindi adattarci all'avversario settimana dopo settimana è più semplice. Come sempre noi dobbiamo andare in campo mantenendo la nostra fisionomia a prescindere dagli avversari. La fase difensiva? Probabilmente se di media subiamo più di un gol a partita è perché non siamo perfetti, siamo una squadra che attacca tanto e dunque a volte commettiamo errori in fase difensiva. Se fossimo perfetti avremmo già ammazzato un campionato. 2016? Il bilancio qui a Frosinone credo che al di là dell'avvio sia positivo".