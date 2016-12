Frosinone, Marino: "Domani big match. Servirà equilibrio, forza e fantasia"

© foto di Federico Gaetano

Vigilia di campionato per il Frosinone di Pasquale Marino. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro il Benevento: "Mi aspetto una bella gara. Il nostro morale è alto, ci siamo allenati bene durante la settimana. Quella di domani è una gara importante, contro una grande squadra. Per vincere la gara ci vorrà forza e fantasia. Il fronte offensivo del Benevento è di grandissimo valore e molto pericoloso. Servirà una grande prestazione per arginarlo. Non dovremo lasciare loro molto campo. Decisivo l'equilibrio fra le due fasi. Schieramento? Abbiamo giocatori duttili che mi danno la possibilità di giocare con più moduli"