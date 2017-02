Frosinone, Mazzotta: "Derby preparato come una finale di Champions"

Il difensore del Frosinone Antonio Mazzotta ha parlato durante la trasmissione Kick Off della vittoria nel derby: “Il risveglio è stato bellissimo, ho provato sensazioni che non provavo da tempo. I miei compagni mi hanno raccontato delle gare del passato e l'abbiamo preparata come se fosse una finale di Champions League scendendo in campo per portare a casa il bottino pieno. - continua Mazzotta come riporta Tuttofrosinone.com - Nelle ultime due gare abbiamo preso zero gol e questo è un segnale importante, ma in certe occasioni dobbiamo chiudere le partite e non far soffrire i tifosi nel finale. Carpi? Affronteremo una squadra che sta attraversando un periodo un pochino così e per questo dobbiamo stare ancora più attenti".