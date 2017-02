Frosinone, si apre un mese di fuoco per i ciociari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Frosinone, un mese di fuoco". Il Messaggero, in edicola oggi, lancia la volata per i ciociari. Sei scontri impegnativi per la corsa promozione: dopo il Carpi, Pisa, Verona, Perugia, Cittadella e Bari. Una fase del torneo che per i giallazzurri rappresenterà un probante banco di prova in grado di misurare la reale forza del Frosinone che, comunque, sente già profumo di Serie A, scrive il quotidiano.