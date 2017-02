Galano-Bari, atto terzo: un gol pesante per ripartire assieme

© foto di Federico Gaetano

Cristian Galano e il Bari, terzo atto. L'esterno offensivo è stato infatti subito decisivo al suo ritorno in biancorosso segnando il gol che ha piegato il Vicenza, dove aveva giocato fino a pochi giorni prima, e regalato ai pugliesi una vittoria importantissima per classifica e morale. Dopo l'esordio del 2009, le quattro stagioni fra il 2011 e il 2015 con una promozione sfiorata e tante amarezze provate Galano aveva fatto le valigie e si era trasferito a Vicenza dove dopo un buon primo anno non ha saputo confermarsi nel secondo decidendo per il ritorno a casa in questo gennaio. Subentrato dopo poco più di un'ora di gioco per l'altro neo acquisto Parigini, il Robben della Capitanata ha subito messo la sua firma sulla nuova avventura in biancorosso con un gol pesante. Un inizio così forse neanche lui se lo sarebbe immaginato.