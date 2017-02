Hellas Verona, Romulo: "Peccato pareggiare in casa, meritavamo la vittoria"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romulo, centrocampista dell'Hellas Verona e autore del 2-2 finale contro il Benevento, è intervenuto a Sky Sport: "Meno male che siamo riusciti a pareggiare alla fine, ma meritavamo la vittoria perché abbiamo giocato bene. L'atteggiamento è giusto, peccato pareggiare in casa. Loro hanno creato 4 occasioni da gol, noi almeno 10. Espulsione di Pazzini? Secondo me non c'era, ma non ho visto bene perché ero distante. Giampaolo è un bravo ragazzo".