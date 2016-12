Hellas Verona, Romulo: "Sono contentissimo di essere tornato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il jolly dell'Hellas Verona, Romulo, ha parlato in conferenza stampa del suo momento di forma. "Ho avuto un grosso problema, in due anni e tre mesi ho fatto 500 minuti, 5 o 6 partite. Un anno fa avrei voluto smettere di giocare a calcio, dopo il terzo intervento che non era andato così bene. Il dottore mi ha detto che avevo una percentuale di giocare, un'altra no. Io sono contentissimo, ho già fatto 5-6 ruoli in questo campionato, mi sto sacrificando per questa squadra. Ho giocato tutte le gare 90 minuti, tranne a Terni che il mister mi ha fatto riposare, il vero Romulo è già tornato".