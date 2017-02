Hellas Verona, terapie per Ganz, Valoti e Souprayen

Fonte: http://hellasverona.it/

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera del Garda. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto riscaldamento in palestra, lavoro atletico, possesso palla e partitella. Terapie per Ganz e Valoti. Terapie anche per Souprayen, in seguito alla contusione al polpaccio destro subita durante Hellas Verona-Benevento. Assente Troianiello, a causa di una sindrome influenzale.