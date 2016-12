Il 21° turno di Serie B – Treni e trenini, il 2016 si chiude con il botto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trenini di festeggiamento e treni play off. Con abbuffata di partite per chiudere un 2016 pieno di sorprese e di conferme. Si chiude l’anno solare e si chiude anche il girone di andata di questa serie B 2016/2017: tra nobili decadute e squadre che vogliono assolutamente ritornare nella massima serie, il campionato cadetto prosegue. E lo fa con il Verona che vuole tornare a sorridere, anche perché così non va proprio. Senza dimenticare quel Frosinone che macina gioco e che quando c’è da portare via punti, mette in campo anche l’orgoglio e la rabbia di chi vuole ottenere un risultato.

Gli addetti ai lavori hanno definito il campionato di serie B lungo ed estenuante, anche se quello di quest’anno potrebbe essere affiancato ad un altro vocabolo, ovvero sorprendente. Le corazzate crollano, le piccole stupiscono. E alcune carrozze diventano zucche, mentre altre continuano a portare verso la serie A le principesse. Fiabe e storie, giganti (in)vincibili e Cenerentole: comunque vada c’è tempo fino a mezzanotte, poi si ricomincia. Altro ballo, altra corsa.

Serie A? Sì, grazie – L’Hellas Verona cerca di tornare alla vittoria ospitando il Cesena. Una sfida sulla carta segnata, ma mai sottovalutare sorprese. Il Frosinone, dopo la vittoria all'ultimo secondo contro il Benevento, va in casa della Pro Vercelli, ancora alla ricerca di punti salvezza. Una sfida bloccata, ma che il Frosinone cercherà di affrontare con la carica giusta. E tornando alle principesse, la Spal va in casa del Bari per continuare a sognare: in trasferta spesso si soffre, ma i sogni non devono mai intralciare gli obiettivi concreti. Il Benevento cerca di rialzarsi contro un Pisa sofferente: serve una prova di forza per rimettersi in carreggiata ed evitare che i trenini dei festeggiamenti vadano fuori dai binari.

Buoni propositi per il 2017 – Ogni nuovo anno porta buoni propositi, ma il Carpi vuole iniziare sin da subito. Gli uomini di Castori vanno in casa del Novara, ancora in cerca di una vera e propria identità. Non sarà facile, anche perché il Cittadella scalpita per tornare a sognare: in questo caso i buoni propositi riguardano la costanza e la medicina per curare il mal di vittoria passa proprio dalla sfida contro l’ Entella, che al momento sembra in netta ripresa. Ma occhio a quel Perugia, che tanto crea: il buon proposito è quello di gettare via la poca cattiveria sotto porta e acquistarne parecchia per trovare punti pesanti. E ovviamente sognare in grande. Prima però si faranno i conti a Salerno, in una sfida che promette scintille. La Salernitana deve cancellare un periodo davvero negativo e affrontarla in questo momento non è proprio l'ideale.

Rosso di sera, salvezza si spera – Si corre, spesso ci si affanna. Bisogna però chiudere questo anno, che come l’anno scorso potrebbe diventare disastroso per molte delle compagini coinvolte nella zona retrocessione. Il Latina dai pareggi record ospita un Avellino in leggera risalita: l’unico obiettivo sarà la vittoria, ma lo scontro diretto è sempre un terno al lotto. Spera anche il Vicenza, che dopo tre vittorie consecutive arriva in casa di uno Spezia ancora alla ricerca della propria identità. Servono punti, servono vittorie pesanti anche in trasferta. Spera ancora la Ternana: le due sconfitte consecutive fanno male e contro l’Ascoli arriva l’occasione giusta per poter smuovere la classifica. Una classifica ormai tragica per i siciliani del Trapani, a meno otto dal penultimo posto: il match contro il Brescia ha il sapore di una lenta agonia che non sembra terminare più. Ma il nuovo anno è alle porte, un girone di ritorno si avvicina. E che la buona sorte possa accompagnare tutte le squadre, anche se la fredda matematica costringerà a verdetti inappellabili. Come ogni benedetto campionato.