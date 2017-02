Il Brescia senza Bisoli: quattro ipotesi per la mediana di Brocchi

© foto di Federico Gaetano

Un mese e mezzo: è questo, almeno, il periodo in cui il Brescia dovrà fare a meno di Dimitri Bisoli. E Cristian Brocchi ingegnarsi sul modo di sostituire il giovane centrocampista, fondamentale per le dinamiche delle Rondinelle. Rebus non semplice da risolvere, il Giornale di Brescia avanza ben quattro ipotesi per la linea mediana. Pinzi, pienamente recuperato, vertice basso rimane l'idea più quotata, con due fra Ndoj, Sbrissa, Martinelli e Dall'Oglio ai suoi fianchi. Senza l'esperto centrocampista ex Udinese, invece, largo ai giovani: Martinelli a dettare i tempi, con Dall'Oglio e Sbrissa (o Ndoj) a fare da interni.