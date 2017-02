Il Carpi non ricasca nell'errore. Castori confermato nonostante il momento no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Carpi sta vivendo un momento difficile, nonostante la zona play off sia ancora a portata di mano. Zero vittorie nel 2017 con appena un punto conquistato e un'astinenza dai tre punti che dura dal 17 dicembre quando gli emiliani espugnarono l'Arechi di Salerno. Nonostante questo la posizione di Fabrizio Castori in panchina è salda e ieri è arrivata anche la conferma da parte del direttore sportivo Giancarlo Romairone. La società infatti sembra orientata a non ripetere l'errore di un anno fa quando il tecnico della storica promozione in Serie A venne esonerato a fine settembre dopo aver ottenuto due punti in sei gare, con un calendario tutto in salita va sottolineato, per poi tornare sui propri passi e richiamarlo a inizio novembre con la situazione che era ulteriormente precipitata. Coi se e coi ma non si fa la storia, ma da più parti si è ipotizzato che senza l'esonero di Castori il Carpi avrebbe avuto maggiori chance di salvarsi o quantomeno di giocarsela fino all'ultimo.

Per questo il club ha deciso di non farsi prendere dalla fretta e ha ribadito la fiducia nell'esperto allenatore che ora però è chiamato a dare una scossa all'ambiente e alla squadra apparsa nelle ultime uscite meno solida in difesa, vero punto di forza delle squadre di Castori, e con evidenti difficoltà nel costruire gioco. Anche se lo spettacolo non è mai stato un marchio di fabbrica troppo spesso il Carpi è apparso confuso non riuscendo neanche a esprimere quel gioco semplice, ma efficace, che lo aveva contraddistinto negli ultimi anni. Castori è chiamato a dare una svolta fin dal prossimo incontro, contro il Frosinone secondo in classifica, per dimostrare che la fiducia della società è ben riposta e che questa squadra può ancora stupire.