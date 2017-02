Il Latina sogna in grande: nel mirino c'è Eduardo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sull'attaccante abbiamo le idee abbastanza chiare e non vogliamo sbagliare. I profili sono due o tre, se non riusciamo a chiudere l'operazione entro giovedì probabilmente slitta a lunedì. Se non riusciamo a chiudere, il trasferimento internazionale ha dei problemi e quindi si va a lunedì". Parole e musica di Fabrizio Lucchesi, che ieri ha spiegato come il Latina stesse cercando un attaccante; parole che facevano pensare a un attaccante in arrivo dall'estero. Ed ecco arrivare il nome: secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, si tratterebbe infatti di Eduardo Alves da Silva, meglio noto solo come Eduardo. Un gran colpo nel mirino dei pontini: classe '83, brasiliano ma naturalizzato croato (64 presenze e 29 gol con la nazionale di Zagabria), lo ricorderete tutti (anche) per il terribile infortunio che lo coinvolse quando vestiva la maglia dell'Arsenal. Oggi svincolato, nell'ultima stagione Eduardo ha vestito la maglia dello Shakhtar Donetsk, mettendo a segno 14 gol in 24 presenze nel massimo campionato ucraino dall'estate 2015 a poche settimane fa, quando ha risolto il contratto che lo legava al club.