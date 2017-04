Il Mattino: "Avellino condannato, l'ira di Taccone"

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

"Avellino condannato, l'ira di Taccone" è il titolo che Il Mattino ha scelto sulla prima pagine della cronaca locale della cittadina irpina all'indomani del -3 in classifica comminato al club dal TFN nell'ambito dell'inchiesta "Dirty Soccer". "Il processo è una farsa - spiega il numero uno dell'Avellino -, se in appello non ci restituiscono i tre punti mi dimetto".