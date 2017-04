Il Mattino, Benevento: "Baroni per Brescia si affida a Falco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Baroni per Brescia si affida a Falco" è il titolo de Il Mattino sulla preparazione del match di lunedì del Benevento con il fantasista che sostituirà lo squalificato Ciciretti. "Ieri a Paduli - si legge - provati gli schemi su calci da fermo sia in attacco che in difesa".