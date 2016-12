Il Mattino: "Benevento, Baroni studia il Pisa"

© foto di Federico Gaetano

E' ancora un Benevento tutto da scoprire quello a cui Marco Baroni sta pensando in vista del match contro il Pisa. Come riporta Il Mattino il tecnico toscano sembra orientato a schierare il 4-2-4, senza avere a disposizione Lopez, Bagadur, De Falco e Ciciretti. Buzzegoli ok ma rimane in dubbio Falco.