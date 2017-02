Il Mattino: "La Salernitana non sfonda il muro Novara"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"La Salernitana non sfonda il muro Novara", si legge sulle colonne de Il Mattino. I granata sciupano troppo e Da Costa è in gran giornata. Bollini non riesce ad agguantare la vittoria della svolta ed arriva il primo pareggio della sua gestione. Arechi al minimo di spettatori, fischi a fine partita dalla Sud.