Il punto sulla Serie B - Hellas insidiato dal Frosinone, momento delicato per il Pisa

© foto di Federico Gaetano

Si riaccende la lotta per il primo posto in Serie B: il Frosinone approfitta del passo falso del Verona, fermato in casa dal Benevento (2-2) e si porta ad una lunghezza dalla vetta. Gli uomini di Marino risolvono la pratica Latina grazie al gol di Dionisi. Pari indolore per la Spal, che non riesce a conquistare i tre punti in casa dell'Ascoli ma conserva la terza posizione.

Il Perugia si rilancia pesantemente in ottica playoff superando il Brescia con un rocambolesco 3-2. Una doppietta di Forte e il gol di Mustacchio consegnano la vittoria agli umbri. Finisce 0-0 tra Salernitana e Novara, stesso risultato tra Cittadella e Pro Vercelli. Rimangono intatti i sogni promozione dei granata, così come gli incubi retrocessione dei piemontesi che però devono ancora recuperare il match contro l'Ascoli.

Situazione delicata per il Pisa: la penalizzazione in classifica è in arrivo e l'1-1 maturato contro l'Entella non fa dormire sonni tranquilli a Gennaro Gattuso. Il margine d'errore per i nerazzurri è sempre più ridotto per stessa ammissione dell'ex tecnico del Palermo. Spezia e Bari piegano rispettivamente Ternana e Vicenza, proseguendo l'avvincente duello per l'ultimo posto disponibile per la qualificazione ai playoff. Prosegue la crisi del Carpi, sconfitto in casa dal Cesena.

In attesa di Trapani-Avellino, che si sfideranno questa sera alle 20:30, ecco la classifica aggiornata:

CLASSIFICA: Hellas Verona 45; Frosinone 44; Spal 41; Benevento 40; Cittadella 38; Perugia 35; Virtus Entella 34; Spezia 34; Bari 33; Carpi 33; Novara 30; Ascoli 29 (-1); Salernitana 28; Brescia 27; Cesena 27; Vicenza 27; Latina 26; Pisa 26; Avellino 25 (-1); Pro Vercelli 25 (-1); Ternana 23; Trapani 19 (-1).