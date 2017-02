Il Resto del Carlino: "Il Carpi si aggrappa a Mbakogu"

© foto di Federico De Luca

"Il Carpi si aggrappa a Mbakogu", scrive Il Resto del Carlino in edicola questa mattina. Castori dovrebbe ripartire col 4-4-2: Lasagna completa l'attacco, ballottaggio al 50% per la porta. Il tecnico: "Diamo il massimo, trasformiamo il fattore ambientale in uno stimolo in più. Non possiamo permetterci errori".